"Это высший пилотаж": гости Дворца Независимости увидели все своими глазами

Двери главной политической артерии Беларуси - Дворца Независимости - вновь открылись для гостей. На этот раз экскурсия проводилась для представителей предприятий-резидентов и сотрудников свободной экономической зоны "Минск".

Для каждого из 88 человек это желанный подарок - возможность увидеть своими глазами, где работает Президент, почувствовать дух национального единства.

31 марта по коридорам большой политики прошли те, кто наполняет цифры реальным содержанием.

Свободная экономическая зона "Минск" - это 104 предприятия-резидента, более 30 из которых с иностранным капиталом из России, Эмиратов и Китая. Цифры, которые за этим стоят, весомые: более 3,5 млрд долларов инвестиций, 33 млрд долларов произведенной продукции.

Это конкретные отрасли: машиностроение, фармацевтика, электроника, деревообработка и многое другое. В кулуарах экскурсанты обменивались мнениями о том, что современная экономика невозможна без тесной связки эффективного государства и инициативного бизнеса. И именно такие встречи показывают, что эта связка в Беларуси работает. В грандиозных залах у каждого возникло особое чувство - его труд видят и уважают на самом высоком уровне.

"Я бы обязательно подошла к Александру Григорьевичу. Набралась бы смелости, подошла и поблагодарила его за все, что он делает и сделал для нашего государства", - рассказала помощник главы администрации свободной экономической зоны "Минск" Анастасия Рожко.

Владимир Сенько, ведущий специалист службы безопасности частного предприятия: "Поздоровался бы с Президентом за руку, пожал бы ему крепко руку за то, что он все делает для нашей страны, пожелал бы ему продолжать свой труд. Всегда хотелось здесь побывать, посмотреть. Это было такой загадкой своеобразной, что здесь внутри происходит. Больше, наверное, никогда такого не увидим, очень довольны, что сюда попали".

"Многие предприятия в свободной экономической зоне работают на экспорт. Может быть, где-то в этом дворце находится продукция некоторых из этих предприятий. Это вообще великолепие, это высший пилотаж, потому что здесь такие события развиваются!" -поделился впечатлениями председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Владимир Зубрик.

Александр Калинин, глава администрации свободной экономической зоны "Минск": "В марте 1996 года глава государства подписал указ и этим указом дал старт образованию свободной экономической зоны. Целью данного указа было вовлечение частного бизнеса, строительство новых производств. Сегодня в свободных экономических зонах создано более 136 тыс. рабочих мест. Вклад в экономику составляет 4,7 % ВВП страны. Это значительно больше отдельных отраслей нашей экономики".