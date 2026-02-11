Фильм Григория Азаренка "Душа защитника" предстанет на широких экранах Беларуси 12 февраля

В чем секрет силы тех, кто отдает всего себя защите Беларуси, каково это - стоять на страже безопасности страны в один из самых напряженных моментов ее истории? Ответы раскрывает 39-минутная лента режиссера и тележурналиста Григория Азаренка "Душа защитника".

Фильм в неигровой форме снят при поддержке министерств обороны и внутренних дел, а также Государственного пограничного комитета Беларуси. Съемки ленты заняли около полугода, на монтаж ушло еще 2 месяца.

В главных ролях бойцы и командиры Вооруженных Сил Беларуси, пограничных войск, внутренних войск МВД Беларуси. Для зрителей они предстанут в разных ракурсах - и в уникальных кадрах решения боевых задач, и в обычной, мирной жизни.

Григорий Азаренок, тележурналист, режиссер:

"Если раньше еще необходимо было кому-то что-то доказывать, что нам нужна армия, что нам нужна служба, что нам нужны военные, это был какой-то, может быть, даже дискуссионный вопрос, то сейчас, конечно же, когда мы видим, что происходит в мире, когда триллионные бюджеты уже идут на оборону, когда все вооружаются, когда все милитаризуются, мы понимаем, что есть эти люди, эти наши защитники, которые стоят на страже нашей страны".

Тележурналист рассказывает, что пришлось объездить весь юг и запад Беларуси. "Вы знаете, что у нас в стране есть боевая точка, есть горячая точка. Это самый южный участок нашей границы, это так называемый участок "три сестры", где непосредственно идет линия фронта, даже если посмотреть на карту. А наши стоят посередине. И вот над их головами летают минометы, снаряды, дроны. И там служат наши офицеры, наши солдаты, наши пограничники, наши бойцы. Мы и там были. И поэтому об этом в том числе надо рассказывать нашим людям".