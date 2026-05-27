Форум по безопасности в Москве собрал делегации из 120 стран
В Москве продолжает работу Первый международный форум по безопасности. Он собрал делегации более чем из 100 стран.
27 мая участники обсудили международное сотрудничество в сфере евразийской безопасности. Мир находится в военно-политической турбулентности. Это конфликты на Ближнем Востоке, Украине, небывалая милитаризация стран Европы, провокации на западных и южных границах Союзного государства.
Хартия многообразия и многополярности, инициатором которой выступила Беларусь, актуальна как никогда. Ведь чтобы сохранять мир, нужно уметь слушать друг друга и уважать интересы разных стран.
Николай Бордюжа, председатель координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума:
"Сегодня очень много разнополярных процессов, которые происходят в мире. Сегодня нет никакой системы отношений. Мы практически сломали все. Мы сломали стратегическую стабильность, мы сломали фактически те дипломатические наработки, которые были до этого. Мы сломали вопросы, связанные с диалогом между государствами. Или санкции, или умолчание, или просто неприятие тех или иных стран. Т. е. мы находимся в круглом сумасшествии, весь мир. И поэтому сегодня и эксперты, и специалисты государственной службы обсуждают, как в этой ситуации выживать нам, я имею в виду и России, и Беларуси, и нашим партнерам, что нам надо делать, чтобы нас не захлестнула эта волна нестабильности".
27 мая на форуме глава белорусской делегации проведет ряд двухсторонних встреч с представителями Мьянмы, Монголии, Пакистана, Анголы и Сербии.