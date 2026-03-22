Генпрокуратура Беларуси продолжает устанавливать новые факты геноцида белорусского народа

Пять лет назад, на момент возбуждения уголовного дела о геноциде белорусского народа, были известны 9,2 тыс. населенных пунктов, уничтоженных в годы войны. Из них 186 разделили судьбу Хатыни и были сожжены вместе с жителями.

Сегодня установлено уже 12 868 населенных пунктов, уничтоженных полностью или частично. Из них 290 сожжено вместе с жителями. Все эти данные получены в ходе расследования: по архивным материалам, показаниям свидетелей.

Сейчас в Верховном Суде идет рассмотрение дела в отношении очередного пособника нацистов. Из материалов дела известно, что уроженец Литвы Антанас Гецявичюс во время Великой Отечественной войны входил в состав 12-го охранного батальона. Он лично участвовал в карательных операциях и отдавал приказы об уничтожении мирного населения на территории Минска и Минской области. Людей расстреливали, вешали, закапывали заживо. Всего, как установлено, были убиты не менее 6 тыс. человек, среди них 31 ребенок.

Дмитрий Данилин, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Могу сказать, что известен еще ряд фамилий, которые мы проверяем на достаточность доказательств их причастности к виновности в уничтожении граждан. Мы посылаем запросы в иностранные государства, в том числе и Прибалтику, где больше всего создавались эти подразделения. Ожидаем ответов".