Голосуют за мирное небо: как в Могилевском районе проходит первый день досрочного голосования

Уже с 21 января можно отдать свой голос за будущее Беларуси. В 12:00 стартовало досрочное голосование на выборах Президента Беларуси.

В Могилевской области досрочное голосование обеспечивает 651 участковая комиссия. Еще 32 участка откроются в основной день выборов Президента Беларуси в больницах и санаториях.

В Могилевском районе сегодня открылось сразу 36 участков для голосования. Три из них - на территории Вендорожского сельсовета. Распахнул свои двери для избирателей и участок в самом агрогородке Вендорож.

Сельский клуб - центр культурной жизни. В полдень комиссия уже принимала первых избирателей. Для их комфорта расписали информацию о кандидатах в Президенты. Специальное место отведено для голосования для людей с ограниченными возможностями. За что отдают голоса, рассказали избиратели.

Избиратели поделились, зачем пришли на выборы: "За мирное небо голосую, чтобы было, как есть сейчас, может, даже чуть-чуть лучше. Сейчас же продукты есть, пожалуйста, живи не хочу". "Я как многодетная мама (а у меня четверо деток) скажу, что от государства идет большая поддержка. Нам квартиру дали бесплатно, выдали материнский капитал", - сказала одна из женщин.

На избирательном участке зарегистрировано 402 человека. В течение недели все были осведомлены, приходили, уточняли, звонили. Бюллетеней хватает. Мы работаем до 25 января с 12:00 до 19:00. А обслуживаем мы 16 населенных пунктов. Валентина Антошкина, председатель комиссии участка для голосования № 3 по выборам Президента

Кстати, количество избирателей с годами не уменьшилось, отмечают члены комиссии. Все-таки агрогородок развивается. Есть своя школа, сад, амбулатория, почта, аптека. Прирастают комфортными домиками и для специалистов. В 2024 году открыли еще один современный молочно-товарный комплекс по указу Президента.

"Мне в Беларуси все нравится. Я живу, работаю, есть муж, дети. Мы ни в чем не нуждаемся, наши дети ни в чем не нуждаются. Нужно все сохранить и развивать, чтобы становилось все лучше и лучше. А это все зависит только от нас", - рассказала одна из избирательниц.