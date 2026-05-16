Три человека погибли при ночной атаке беспилотников на Московскую область

Московская область ночью подверглась массированному налету дронов. 3 человека погибли, 12 пострадали, сообщил мэр российской столицы. Большинство раненых - строители, находившиеся рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом. При этом технологический процесс на предприятии не нарушен.

В результате атаки были повреждены также и несколько жилых домов: инциденты произошли в Мытищах, Химках, Красногорске и Истринском округе. Также падение обломков БПЛА зафиксировано на территории Шереметьева.

К счастью, как сообщили в аэропорту, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах происшествий работают пожарные, МЧС и полиция.