Три человека погибли при ночной атаке беспилотников на Московскую область
Автор:Редакция news.by
Московская область ночью подверглась массированному налету дронов. 3 человека погибли, 12 пострадали, сообщил мэр российской столицы. Большинство раненых - строители, находившиеся рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом. При этом технологический процесс на предприятии не нарушен.
В результате атаки были повреждены также и несколько жилых домов: инциденты произошли в Мытищах, Химках, Красногорске и Истринском округе. Также падение обломков БПЛА зафиксировано на территории Шереметьева.
К счастью, как сообщили в аэропорту, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах происшествий работают пожарные, МЧС и полиция.
Всего за последние сутки силы ПВО России сбили над страной более 556 украинских дронов.