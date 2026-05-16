Американские войска усиливают присутствие в Польше

США начали переброску частей Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу. Это решение объясняется плановой ротацией американских войск в Европе.

В страну уже прибыли 20 % личного состава и 70 % военной техники. Параллельно Вашингтон планирует вывести Второй кавалерийский полк из Германии. Это подразделение может заменить американскую бригадную танковую группу в регионе.

Сейчас в Польше находятся около 10 тыс. военных и гражданских служащих США.

