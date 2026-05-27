Горячая пора для белорусских абитуриентов: какие направления сейчас востребованы
Чтобы каждая сфера экономики работала эффективно, под реальные потребности перестроена система образования. Наиболее востребованными направлениями остаются педагогика, медицина, агросектор и инженерное дело. При этом традиционно высокий конкурс ожидается на политологию и дизайн.
У молодых механизаторов Червенского района с утра ответственное задание. На конкурсе профмастерства - фигурная вспашка поля по заданным параметрам. На трапецевидном участке длиной в 50 м, сидя в кабине трактора, им важно учесть гребнистость, глубину, прямолинейность вспашки.
Среди конкурсантов учащиеся аграрных специальностей. Кто-то влюблен в эстетику больших машин, а у кого-то сельское хозяйство - дело семейное.
На уровне среднего специального образования сельское хозяйство находится в тройке лидеров по количеству бюджетных мест. Ставка идет на практику, которая занимает более 70 % обучения. Кроме того, только в Минской области на укрепление материально-технической базы колледжей выделено более 20 млн рублей.
Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:
"Уже не сравнить того тракториста, который был 10 лет назад, с трактористом, которого мы готовим на данный момент. В каждом тракторе стоит планшет, которым необходимо запрограммировать этот трактор, чтобы он сам в поле выполнял определенные операции".
В медвузах в эту вступительную кампанию самые громкие изменения - практически полностью отменили платное дневное обучение. Только столичный медуниверситет примет свыше 1,3 тыс. абитуриентов. Набор увеличен на востребованные специальности. Больше всего целевых направлений на "лечебное дело" - эта позиция находится в лидерах во всех четырех медвузах страны.
"Медицина привлекает своей сложностью. Это симбиоз сложной науки и человеческих качеств. Для поступления по целевому направлению я сдавала только внутренний экзамен в устной форме. Такое направление дает возможность быть уверенным в том, что тебе предоставят гарантированное рабочее место", - отметила студентка БГМУ Виктория Варивончик.
Министерство здравоохранения стало единым заказчиком кадров для всех медвузов страны. Нововведение исключает привязку к конкретным районным больницам на этапе поступления. Как отмечают в министерстве, система позволит мотивировать студентов на достижение высоких результатов.
Юрий Соколов, проректор по учебной работе БГМУ:
"В нынешнюю приемную кампанию целевой набор пересмотрен и структурирован в зависимости от популярности специальности среди абитуриентов и составляет от 45 до 70 %. По Белорусскому государственному медицинскому университету набор увеличен на 255 бюджетных мест".
В Беларуси в этом году абитуриентов будут принимать 289 колледжей и 46 вузов. С планом набора уже определились. Вузы ждут чуть более 49 тыс. человек, из них 33 тыс. - бюджетники и почти каждое четвертое место займут инженеры. Для ряда специальностей (педагогических и аграрных) предусмотрено поступление без экзаменов при наличии целевого направления или высоких баллов аттестата.