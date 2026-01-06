3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Как православные готовятся к чуду в Рождественский сочельник
Автор:Катерина Павлова
6 января - день, который наполнен строгим духовным смыслом. Воздержание, молитва и внутренняя тишина - так православные верующие встречают навечерие Рождества Христова. Этот день завершает рождественский пост и посвящен молитвенной подготовке к встрече Рождества Христова.
Храмы уже наполнены людьми, которые приходят провести это время в молитвенном ожидании великого праздника. В Минске центром праздничных богослужений станет Свято-Духов кафедральный собор. Праздничную божественную литургию возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси (см. видео).