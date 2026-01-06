Как православные готовятся к чуду в Рождественский сочельник

6 января - день, который наполнен строгим духовным смыслом. Воздержание, молитва и внутренняя тишина - так православные верующие встречают навечерие Рождества Христова. Этот день завершает рождественский пост и посвящен молитвенной подготовке к встрече Рождества Христова.