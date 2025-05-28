Как развивается Брестская область - 28 мая в проекте "Разговор у Президента"

Что показывает промышленность Брестского региона за I квартал и кто готов инвестировать в новые проекты.

Все ли идет по графику в вопросе белорусско-российского самолета "Освей" и зачем нам заниматься судостроением?

Какие виды на урожай, в том числе на овощи? И как планируют сохранить выращенное? (изучат даже народные методы).