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Как развивается Брестская область - 28 мая в проекте "Разговор у Президента"

Что показывает промышленность Брестского региона за I квартал и кто готов инвестировать в новые проекты.

Все ли идет по графику в вопросе белорусско-российского самолета "Освей" и зачем нам заниматься судостроением?

Какие виды на урожай, в том числе на овощи? И как планируют сохранить выращенное? (изучат даже народные методы).

А также когда теплицы будут отапливать пеллетами и сколько больниц обновят в этом году? Об этом и не только губернатор Брестской области Петр Пархомчик в проекте "Разговор у Президента". Смотрите 28 мая после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Петр ПархомчикРазговор у Президента