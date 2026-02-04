Как зимние жилетки спасают телят в морозы и когда молодняк переедет в современные профилактории

В стране в эти дни огромное внимание уделяется падежу скота. Эта проблема на особом контроле у Президента. Здоровое поголовье - это гарант продовольственной безопасности. Сохранить молодняк - ключевая задача. Так, в хозяйствах Минской области у телят появилась своя зимняя одежда.

В Беларуси телят от морозов защищают специальные жилетки

В профилактории для содержания новорожденных телят малыши растут в индивидуальных клетках. Чтобы не замерзали ноги, на земле - слой соломенной подстилки 30 см, а сохранить тепло тела помогают бирюзовые жилеточки. Телята в них меньше болеют и прибавляют в весе.

Крохи, которым нет и недели, прячут розовые носы от мороза. И неудивительно, ведь на днях лютый февраль в Солигорский район принес минус 30 градусов. Это вдвое больше, чем средняя температура, которая не навредит молодняку. Поэтому "ясли" дополнительно обогревают тепловыми пушками, окна запечатаны от сквозняков, в рационе - больше витаминов.

Дмитрий Климчук, замдиректора ОАО "Старобинский":

"Установлена кровля из доски, поверху постелена солома на клетке для содержания телят, чтобы телята сами себе условно создавали микроклимат. В данном профилактории находятся 240 голов, закуплено 50 жилеток. Они действительно помогают от холода: теленок согревает жилетку, а жилетка не допускает выхода тепла наружу".

Вопрос продовольственной безопасности: сохранить молодняк

Первые утепляющие костюмы для новорожденных телят пошили еще в 30-х годах прошлого века. Активно использовали в советских колхозах. Со временем такая одежда стала роскошью, но сегодня это вопрос продбезопасности.

Екатерина Ганич, мастер швейного предприятия

Екатерина Ганич, мастер швейного предприятия:

"Жилетка для телят состоит внутри из мягкой хлопчатобумажной ткани, ветрозащитной ткани и в середине наполнена синтепоном для утепляющих свойств. Для регулировки размеров настрачивается тесьма. С помощью карабинов эту тесьму можем расстегнуть, застегнуть, увеличить или уменьшить размер".

Экспериментально доказано, что в жилетке теленок на 18 % меньше болеет. Поэтому молодняк в "зимние наряды" одела каждая область. В Минской - жилетки заказали 36 хозяйств.

Светлана Нехлебова, начальник отдела продаж швейного предприятия:

"Обратились районы: Солигорский, Стародорожский, Вилейский, Слуцкий, Копольский. Солигорский район отработан полностью. На данный момент 1,5 тыс. жилетов уже отшито и направлено в Солигорский и Вилейский районы".

Наталья Кулеш, директор швейного предприятия:

"Мы понимали, что это должно быть не белого цвета, то есть цветовая гамма играет роль, плащевая ткань, которая не совсем должна впитывать влагу. 1400 были прошиты за полтора дня. На сегодняшний момент работаем под заказ любого района, любого хозяйства. Порядка 4 тыс. единиц произведем такого жилета".

К ноябрю 71 тыс. телят переведут в современные профилактории