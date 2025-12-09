Колокольный звон, минута молчания: мемориальный комплекс "Кобылево" открылся после реконструкции

Мемориальный комплекс "Кобылево" открылся после масштабной реконструкции в деревне Первомайск Речицкого района. Идею местных жителей о реставрации поддержали власти области. Территорию расширили, благоустроили, появились новые объекты.

В деревне Первомайск сегодня помнят тот день, когда весной 1943 года каратели жестоко расправились с ее мирными жителями. За неповиновение и связь с партизанами фашисты расстреляли и заживо сожгли более 1100 жителей. Выжили единицы. В памяти о земляках на невысоком кургане на развилке двух улиц сегодня обновленный мемориальный комплекс. Немое свидетельство стойкости белорусского народа. Знак памяти и преемственности поколений. На митинге представители власти, молодежь, местные жители. Колокольный звон, минута молчания, цветы и венки к подножью мемориала.

Лариса Вераксич, зампредседателя Светлогорского райисполкома

Лариса Вераксич, зампредседателя Светлогорского райисполкома: "Мы разделяем всю эту боль и горечь белорусского народа. К сожалению, трагедия нам очень хорошо знакома. Деревня Кобылево практически повторила судьбу нашей многострадальной Олы, где погибло более 1700 мирных жителей. Наши дети не должны забывать ужасы войны для того, чтобы это не повторилось никогда".

Отрадно, что государство сегодня направляет все силы на сохранение исторической памяти. Ко Дню памяти жертв преступления геноцида построили часовню-звонницу с именами погибших. Установили памятный знак и стелу с надписью прежнего названия населенного пункта. Центральный элемент - гранитный куб с барельефом "Скорбящая мать" и воспоминаниями выживших свидетелей трагедии.

Алексей Стук, заместитель Генерального прокурора Беларуси

Алексей Стук, заместитель Генерального прокурора Беларуси: "Мы отдаем дань тем жертвам, которые мы принесли в результате. Завоевание победы - это наша память о каждом третьем расстрелянном, замученном, уничтоженном на нашей белорусской земле. Уже пятое дело рассмотрено Верховным судом в отношении карателя. До сих пор это были фигуранты дел, коллаборационисты. И вот буквально на днях генеральным прокурором направлено уголовное дело в Верховный суд. Шестое в отношении офицера СС Ганса Зиглинга, который возглавлял 57-й карательный батальон".