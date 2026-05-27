Кубраков: Милиция сегодня - это структура, готовая в круглосуточном режиме прийти на помощь людям
Милиция сегодня - это структура, которая готова в круглосуточном режиме прийти на помощь людям, что бы ни происходило. Это подчеркнул профильный министр Иван Кубраков после очередных командно-штабных учений МВД в Могилеве.
Главная цель тренировки - проверка готовности подразделений органов внутренних дел и внутренних войск к эффективным действиям в особых условиях во взаимодействии со всеми заинтересованными. При этом все действия на учениях приближены к реальной обстановке.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Как сказал Президент, повторения событий 2020 года в стране не будет. И мы идем этим путем. Поэтому и проводим такие тренировки, проверяем готовность техники, сил и средств, личного состава к действиям в особых условиях. Если кто-то попытается нанести увечья гражданам республики, сотрудникам ОВД, всем, кто участвует в пресечении массовых беспорядков, нужно применять все средства, в том числе огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы".
По итогам тренировки оценка министра - хорошо. Были определенные недостатки, но на то и учения, чтобы выявить и устранить проблемы. Основное - это взаимодействие всех госорганов. Очень важно, чтобы все работали как одно целое.