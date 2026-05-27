Кубраков: Милиция сегодня - это структура, готовая в круглосуточном режиме прийти на помощь людям

Милиция сегодня - это структура, которая готова в круглосуточном режиме прийти на помощь людям, что бы ни происходило. Это подчеркнул профильный министр Иван Кубраков после очередных командно-штабных учений МВД в Могилеве.

Главная цель тренировки - проверка готовности подразделений органов внутренних дел и внутренних войск к эффективным действиям в особых условиях во взаимодействии со всеми заинтересованными. При этом все действия на учениях приближены к реальной обстановке.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Как сказал Президент, повторения событий 2020 года в стране не будет. И мы идем этим путем. Поэтому и проводим такие тренировки, проверяем готовность техники, сил и средств, личного состава к действиям в особых условиях. Если кто-то попытается нанести увечья гражданам республики, сотрудникам ОВД, всем, кто участвует в пресечении массовых беспорядков, нужно применять все средства, в том числе огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы".