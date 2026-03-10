Мечты сбываются - на экскурсии во Дворце Независимости побывал актив Житковичского района

Вне зависимости от сезона и поры года Дворец Независимости радушно принимает гостей! На экскурсию приехали работники предприятий и социальной сферы Житковичского района. Это рабочие, инженеры, медики, учителя и заведующие хозяйствами - всего более 110 человек. Примечательно, что во время рабочей поездки Президента в ноябре прошлого года к нему обратился председатель Житковичского райисполкома с просьбой показать активу района главное здание страны. Разумеется, Александр Лукашенко просьбу услышал.

Для экскурсантов это желанный подарок: возможность увидеть своими глазами, где работает Президент, почувствовать дух государственной власти и национального единства. Каждый сделал атмосферные фото в кулуарах Дворца. Как отметили сами гости, именно такой подход - открытость и доступность - неотъемлемая часть нашей национальной идентичности.

Леонид Жоголь, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Житковичской ЦРБ:

"Мне по долгу службы приходилось видеть Президента, еще начиная с 1997 года, когда он посещал наш район. Огромнейшее спасибо за то, что он делает, за его нелегкий, неимоверный труд. Я понимаю, что даже руководителям моего ранга тяжело работать, но когда в масштабах государства, это очень тяжело. Дай бог ему здоровья, еще много-много работать во благо Беларуси".

Татьяна Гаврилова, специалист по подготовке кадров Туровского молочного комбината:

"Мне до сих пор не верится, что я нахожусь в этом уникальном, можно так сказать, месте, потому что, бывая в Минске, проезжая мимо Дворца Независимости, все время было желание хоть на минуточку, хоть на секундочку заглянуть и посмотреть, как там, что там. Вы знаете, мечты сбываются. Вот я здесь. За это огромное спасибо нашему Президенту, то, что он дал уникальную возможность простым людям попасть сюда, ощутить на себе всю мощь, величие этого здания".

Вера Кабанович, директор гимназии г. Житковичи имени А. А. Лихоты:

"Хотела бы услышать напутственное слово от главы нашего государства. И, наверное, попросила бы дать совет, как правильно руководить, чтобы все получалось".