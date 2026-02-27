3.75 BYN
Механизм "отложенной пенсии": белорусы могут увеличить размер пенсии почти вдвое
Белорусы могут увеличить размер пенсии почти вдвое. Речь идет о механизме "отложенной пенсии". Он предусмотрен для граждан, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых.
Механизм "отложенной пенсии" работает довольно просто: работающие пенсионеры могут приостановить получение положенных выплат. В дальнейшем это позволит увеличить их размер.
За каждый год отказа от получения пенсии государство добавляет процентные надбавки. Один год отсрочки даст плюс 6 % к выплате, два года - 8 %, три года - целых 10 %.
Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Гражданин должен обратиться в управление социальной защиты и написать соответствующее заявление. После окончания работы он обращается в управление соцзащиты за соответствующим перерасчетом с учетом периодов работы без получения пенсии. Будет произведен перерасчет пенсии с учетом стажа, а также будет начислено так называемое бонусное повышение".
Такой вариант подойдет тем, кто готов и дальше работать и может не спешить с получением пенсии. По сути, это возможность "обменять" время на более высокий доход в будущем. Однако к отказу от выплат стоит подходить крайне взвешенно. При принятии решения следует учитывать нынешний доход, здоровье и личные обстоятельства.