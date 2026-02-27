Механизм "отложенной пенсии": белорусы могут увеличить размер пенсии почти вдвое

Белорусы могут увеличить размер пенсии почти вдвое. Речь идет о механизме "отложенной пенсии". Он предусмотрен для граждан, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых.

Механизм "отложенной пенсии" работает довольно просто: работающие пенсионеры могут приостановить получение положенных выплат. В дальнейшем это позволит увеличить их размер.

За каждый год отказа от получения пенсии государство добавляет процентные надбавки. Один год отсрочки даст плюс 6 % к выплате, два года - 8 %, три года - целых 10 %.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Гражданин должен обратиться в управление социальной защиты и написать соответствующее заявление. После окончания работы он обращается в управление соцзащиты за соответствующим перерасчетом с учетом периодов работы без получения пенсии. Будет произведен перерасчет пенсии с учетом стажа, а также будет начислено так называемое бонусное повышение".