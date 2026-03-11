Международный конкурс красоты Miss BRICS 2026 прошел в Казани

В Казани прошел первый в истории международный конкурс красоты среди стран БРИКС. Победительниц определяли в трех категориях: Miss BRICS, Missis и Little Miss.

По итогам, короны отправились в Китай, ЮАР и одна осталась в России. Конкурс Miss BRICS 2026 сплотил 17 стран: Россию, Беларусь, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Индонезию, Кубу, Боливию, Узбекистан, Малайзию и других.

Это первый международный конкурс, где победительниц объявляли сразу в трех возрастных категориях: самых юных, девушек от 18 до 25 лет и 30+.

Беларусь показала высокие результаты на конкурсе и забрала сразу несколько мест. Наша 9-летняя красавица Изабелла Новикова получила второе место в категории Little Miss, а приз зрительских симпатий и почетную бронзу в категории Miss завоевала минчанка Алия Короткая.

Каждая участница показала свой культурный код через национальный костюм. Наши красавицы вышли на подиум в нарядах белорусских дизайнеров, источником вдохновения для которых стали традиции и легенды Синеокой.