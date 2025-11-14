3.68 BYN
Минск и Москва расширяют туристическое сотрудничество
Белорусская столица - один из популярных городов у российских туристов. В 2024 году страны совместно установили абсолютный рекорд - взаимный поток путешественников превысил 6 млн человек.
Две столицы расширяют сферу сотрудничества - 14-16 ноября в Минске проходит бизнес-миссия. В деловой программе презентация туристического потенциала, B2B-переговоры, обсуждение совместных проектов. Участвуют более ста компаний из Московской и Владимирской областей России, а также представители белорусской столицы и областных городов.
Насыщенная программа развернулась 14 ноября и в Верхнем городе - проходила дегустация фирменного чая и сушек, был организован мастер-класс по росписи новогодних игрушек. Кстати, две столицы связывают почти 100 авиарейсов в неделю и скоростные поезда. А с 15 декабря запустят дополнительную "Ласточку" между Минском и Москвой.