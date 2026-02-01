3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
На 1 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности объявлен на 1 февраля в Беларуси. Циклон "Леони" передал бразды правления погодой антициклону "Даниэль".
На смену кратковременной оттепели снова пришли лютые морозы. Аномально холодная погода сохранится в первые февральские дни. Ночные минимумы окажутся в пределах от 16 до 29 градусов со знаком минус. Местами воздух охладится до 33 градусов, а дневные максимумы будут колебаться от минус 8 градусов в южных районах до минус 20 градусов в северных.
В связи с морозами Минздрав перевел стационарную и скорую медицинскую помощь в режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Коммунальщики продолжают расчищать улицы от снега, обрабатывают дороги противогололедными материалами, также идет очистка кровель от снеговой нагрузки и наледи.