На базе БГТУ прошел областной форум для учащихся инженерных классов

Форум инженерных классов объединил школьников и педагогов со всей Минской области. На базе технологического университета для участников подготовили мастер-классы. Рассказали про защитные технологии денежных билетов, а также показали различные формы и составы 3D-печати.

"Прежде всего, как преподаватель, моя душа находится в равновесии за тот факт, что действительно пришли люди неравнодушные к тому, чему хотят научиться. Это мое самое главное желание, потому что мы, как педагоги, готовы не только вести пары, но и дополнительные занятия, если это нужно для учеников".