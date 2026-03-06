Награды, аромат цветов, добрые пожелания - белорусок поздравляли накануне 8 Марта

Аромат цветов, праздничная суета и счастливые улыбки. Кажется, сама природа решила подарить женщинам теплый солнечный праздник. И хотя 8 Марта еще впереди, 6 марта в конце рабочей недели по всей стране чествовали белорусок.

Поздравления, подарки и заслуженные награды за труд, за служение родине, за воспитание детей. Ведь именно женщина выполняет самую благородную миссию, оберегая домашний очаг и вдохновляя на созидание. Высокий патронаж со стороны Президента дает белорускам силы и уверенность в себе, а главное - защиту.

Александра Лукашенко неслучайно называют женским президентом. Настоящим подарком стало определение этого года как Года белоруской женщины. И хочется сказать - мы не подведем.

Не только столица, а вся страна готова к нежному весеннему празднику. В воздухе аромат самых разных цветов для самых лучших - наших женщин. Пройти мимо цветочных рядов и не задержаться сложно. Многие уже выбрали подарки для своих мам, бабушек, сестер, еще не дожидаясь праздника.

букеты тюльпанов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4f6689b-1d6e-463a-adc8-93e9145a6bc8/conversions/c5016b27-a31d-4796-888a-5d5e4e2fdd25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4f6689b-1d6e-463a-adc8-93e9145a6bc8/conversions/c5016b27-a31d-4796-888a-5d5e4e2fdd25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4f6689b-1d6e-463a-adc8-93e9145a6bc8/conversions/c5016b27-a31d-4796-888a-5d5e4e2fdd25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4f6689b-1d6e-463a-adc8-93e9145a6bc8/conversions/c5016b27-a31d-4796-888a-5d5e4e2fdd25-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мимозы, розы и гиацинты. Но хит продаж - тюльпаны. Определиться с выбором и стильно упаковать цветы помогут опытные флористы. Они же расскажут, как продлить жизнь свежему букету.

"Тюльпан довольно живучий цветок, при правильном уходе простоит очень долго. Холодная вода, ровненький срез (где-то сантиметр) и избегать попадания солнечных лучей", - посоветовала флорист Анна Добродей.

поздравление женщин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9faebdc-1cfc-4c18-8569-816e93e2f172/conversions/1a3f7629-7313-496d-8c0d-2b4fe8779e58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9faebdc-1cfc-4c18-8569-816e93e2f172/conversions/1a3f7629-7313-496d-8c0d-2b4fe8779e58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9faebdc-1cfc-4c18-8569-816e93e2f172/conversions/1a3f7629-7313-496d-8c0d-2b4fe8779e58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9faebdc-1cfc-4c18-8569-816e93e2f172/conversions/1a3f7629-7313-496d-8c0d-2b4fe8779e58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Любимая жена, бабушка, сестра. И самый важный человек в жизни каждого - мама. В этом и заключается великое призвание женщины - дарить жизнь. Именно поэтому в предпраздничные дни особое внимание и слова благодарности адресованы тем, кто сделал этот подарок своей семье и всей стране.

Юлия Макаренко, многодетная мама:

"Родила пятого ребеночка, девочку. Роды прошли очень быстро. За 2 часа я родила. Медперсоналу огромное спасибо, они помогли. Мы когда с мужем познакомились, у меня муж сказал: "Четыре сыночка и лапочка-дочка".

В руках Елены Леонович и ее команды самое хрупкое и ценное - жизнь и здоровье мам и малышей, а значит, будущее всей нации. Главный врач Витебского областного клинического роддома делает все, чтобы каждая женщина смогла почувствовать счастье материнства и услышать заветное биение сердца своего малыша. И его первое слово - усилия государства максимальные. Укрепление традиционных семейных ценностей - наш уверенный ответ западной "философии самоидентификации". Ведь быть женщиной и мамой - это и есть истинное природное совершенство и высшее призвание.

Алена Шереленкова, мама:

"Очень много впечатлений, потому что это первые роды. Все условия созданы для того, чтобы комфортно рожать, очень хороший персонал".

Орден Матери - торжественная церемония к празднику

Орден Матери - самая главная награда для женщины за труд и сохранение семейных ценностей и традиций. Торжественная локация - Дворец Республики и самые красивые гости - 36 представительниц прекрасного пола из Минской области.

Елена Семак, многодетная мама:

"У нас с мужем 7 деток, старшему 17, тройняшкам 1,5 года. Хочется всем уделить внимание, стараешься распределить время".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Это очень большой труд воспитывать 5 и более детей. Участницы сегодняшней церемонии не просто это делают достойно. Они полностью отдаются своим детям, своим семьям. Для нашего общества являются настоящим олицетворением белорусской женщины".

Признание заслуг и вклада в развитие Беларуси

Торжественный прием состоялся сегодня в Гомеле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1781eda4-1be6-403d-898d-2460a3bf0877/conversions/b2915a52-d5ce-4a48-ad40-f5dfcac813ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1781eda4-1be6-403d-898d-2460a3bf0877/conversions/b2915a52-d5ce-4a48-ad40-f5dfcac813ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1781eda4-1be6-403d-898d-2460a3bf0877/conversions/b2915a52-d5ce-4a48-ad40-f5dfcac813ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1781eda4-1be6-403d-898d-2460a3bf0877/conversions/b2915a52-d5ce-4a48-ad40-f5dfcac813ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Учителя, медики, аграрии. Каждая лучшая в своей профессии, на них держится экономика всей страны и каждого конкретного региона. Торжественный прием состоялся сегодня в Гомеле.

"Тут каждый уже из нас победитель, каждая реализовала себя. Скоро 8 Марта, замечательный день. Атмосфера невероятная. Столько красивых женщин, столько интересных новых знакомств", - поделилась эмоциями специалист по маркетингу детского реабилитационного оздоровительного центра "Сидельники" Анна Николайчик.

И столица у нас тоже очень красивая. Недавно завершилась церемония вручения наград "Женщинам года - 2025". 9 номинаций и представительницы разных сфер - хирурги, общественные деятели, учителя и воспитатели, а еще многодетные мамы. И вся они гордость нашей страны и, конечно, Минска.

Юлия Гуляева, директор сети международной лаборатории:

"Находиться здесь сегодня в этом зале и получать награду - для меня это огромная честь. Меня переполняют чувства благодарности, радости".

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Женщина - это символ, бренд нашей страны, потому что лучшие руководители сегодня - женщины, лучшие врачи, учителя - женщины".

Акция "101 тюльпан для милых дам" прошла в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac95fa7-7380-4719-8985-4332811582d8/conversions/4cb15d1b-834b-4c84-87b3-effad0c345cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac95fa7-7380-4719-8985-4332811582d8/conversions/4cb15d1b-834b-4c84-87b3-effad0c345cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac95fa7-7380-4719-8985-4332811582d8/conversions/4cb15d1b-834b-4c84-87b3-effad0c345cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac95fa7-7380-4719-8985-4332811582d8/conversions/4cb15d1b-834b-4c84-87b3-effad0c345cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Акция "101 тюльпан для милых дам" прошла в Гродно. 6 марта самые теплые слова поздравлений жительницы города над Неманом принимали от по-настоящему сильных мужчин - сотрудников МЧС. Праздничной колонной спасатели прошли по центральным улицам. Каждая женщина получила главные символы весны и нежности - тюльпаны.

Олег Булай, начальник отдела Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

"Ежегодно выходим в город, дарим нашим жительницам цветы. В свою очередь они нам дарят свои улыбки, для нас это ценно. Жительницы довольны и рады такой нашей акции".

"Мне вдвойне приятно, я еду с работы, с университета, вдруг слышу аккордеон (я преподаватель по классу аккордеона в музыкальном колледже), смотрю, а это мой студент, он сейчас в МЧС служит. И еще поздравления, и цветок, столько радости", - поделилась эмоциями женщина на улице.

По хорошей традиции и цветы для автоледи от Госавтоинспекции - тюльпаны и розы, а еще комплименты и пожелание безопасных дорог.

курсанты дарят цветы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d952aa69-f6c1-4724-b57a-c4a2fd005833/conversions/047785dc-e112-4aba-b027-2138c0b44043-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d952aa69-f6c1-4724-b57a-c4a2fd005833/conversions/047785dc-e112-4aba-b027-2138c0b44043-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d952aa69-f6c1-4724-b57a-c4a2fd005833/conversions/047785dc-e112-4aba-b027-2138c0b44043-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d952aa69-f6c1-4724-b57a-c4a2fd005833/conversions/047785dc-e112-4aba-b027-2138c0b44043-xl-___webp_1920.webp 1920w

Праздник заглянул и в стены Белтелерадиокомпании. С самого утра наших прекрасных дам медиахолдинга осыпали комплиментами и дарили символы весны - тюльпаны. Продолжением праздничного марафона стал яркий концерт. Танцевали и пели все.

Полина Шуба, ведущая Белтелерадиокомпании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dda37e0-6226-43c5-bac7-307033c65465/conversions/27f40a61-fa6c-403f-b418-360f4f459a32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dda37e0-6226-43c5-bac7-307033c65465/conversions/27f40a61-fa6c-403f-b418-360f4f459a32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dda37e0-6226-43c5-bac7-307033c65465/conversions/27f40a61-fa6c-403f-b418-360f4f459a32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dda37e0-6226-43c5-bac7-307033c65465/conversions/27f40a61-fa6c-403f-b418-360f4f459a32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Полина Шуба, ведущая Белтелерадиокомпании:

"Ассоциируется этот праздник с весной, с прекрасным настроением, с женской красотой, с любовью, с созиданием. Исключительно только самые хорошие впечатления".

Богдан Петрашко, продюсер телеканала "Первый информационный":

"Женщины нас восхищают, вдохновляют на подвиги. Хочу пожелать им любви, мудрости, вот этого женского обаяния, женского тепла".

Мы показали самые яркие моменты дня, но еще больше найдете в соцсетях у белорусов. Хотя самое популярное видео уже точно определено.

Накануне 8 Марта, вручая государственные награды, Александр Лукашенко сказал фразу, которая сразу стала вирусной. Миллионы просмотров в TikTok - это точно не предел. Посыл Президента, который важно услышать всем мужчинам.

"Счастливых вам праздников!" - пожелал Александр Лукашенко и предложил белорускам, если их какой-то мужчина обидит, пожаловаться в TikTok. "Если кто-то обидит вас, напишите мне, я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич Крутой, глава Администрации, он слышит это, он раньше меня возьмет на контроль", - сказал глава государства.