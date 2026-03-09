Налог на собак в Минске станет обязательным для всех владельцев. С 1 июля 2026 года правила начисления сбора обновляются.

Приручил домашнего питомца - оформи "прописку" для него. Зарегистрировать четвероногого можно в службе "Одно окно" по месту жительства. Процедура бесплатная и занимает не больше нескольких часов. Как только щенку исполняется три месяца, начисляется налог.

Если раньше квитанции получали только те, кто официально заявил о своем питомце, то теперь налог станет обязательным для всех. Если будет установлено, что собака фактически проживает в квартире, сбор начислят даже при отсутствии регистрации.

Марина Толстик, гендиректор ГО "Минское городское жилищное хозяйство":

"Начиная с марта, когда счет-извещения придут в наши жилые дома, квартиры, (мы обращаем внимание всех плательщиков!) на обратной стороне будет написана информация, напоминание о том, что если есть домашнее животное, то его нужно зарегистрировать. С 1 июля в счет-извещении мы планируем выставить всем владельцам домашних животных (не зависимо от того, зарегистрирован питомец или нет) налоги, предусмотренные законодательством".

Сведения о незарегистрированных домашних животных поступают не только от жилищных эксплуатационных организаций, но и от районных администраций и ветеринарных учреждений.

Ольга Тарасевич, замначальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по г. Минску:

"Налог на владение собаками существует очень давно. Это не дополнительный налог, не новый платеж, а местный налог, который полностью уплачивается в местный бюджет. Анализ, проводимый заинтересованными органами, показал, что, к сожалению, не все владельцы выполняют свои обязанности по регистрации животного. Поэтому на сегодняшний момент мы хотим напомнить о том, что регистрация - это обязанность, и обязанность уплачивать налог. Что касается самого налога, ставка по городу Минску на сегодняшний момент - 11 рублей 10 копеек в квартал. Сумму налога каждый владелец увидит в жировке. Причем неважно, он является плательщиком ЖКУ, либо он просто проживает по этому адресу".

Нарушение правил содержания питомцев, в том числе отсутствие регистрации, влечет за собой штраф в размере от 1 до 15 базовых величин.