Найденную медаль "За отвагу" передали родственникам погибшего в 1944 году красноармейца

Медаль "За отвагу" красноармейца, погибшего зимой 1944 года в боях под Витебском, передали его родственникам. Символично, что торжественная церемония состоялась в Госдуме, во время заседания комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти.

Медаль обнаружили в ходе белорусско-российской поисковой экспедиции, которая прошла в августе 2025 года под Витебском. В работах участвовали профессиональные военнослужащие, кадеты Московского, Витебского и Полоцкого училищ, а также школьники и студенты из Беларуси и России.

Валерий Загреков, руководитель Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение":

"Ежегодно мы проводим совместные российско-белорусские экспедиции, в основном на территории Витебского района. Там еще очень много работы по 1943-1944 годам. Много еще погибших воинов находятся в траншеях, блиндажах, окопах. Мы проводили поисковые работы в районе населенного пункта Мяклово. Были найдены останки 39 бойцов Красной армии, самолет Ла-5 (он еще будет подниматься в августе). Были найдены две медали "За отвагу". Первую медаль нашли без останков, ее отправили в Башкирию. И вторую медаль, Лебедева, мы передаем родственникам".