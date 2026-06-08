Лето по-армейски: что ждет школьников в военно-патриотических лагерях?

"Этим летом в Беларуси будет организована работа 138 военно-патриотических лагерей. В них отдохнут более 13 тыс. белорусских школьников. Это почти 200 смен. Более чем в 30 лагерях дети будут отдыхать с проживанием. Ребята будут жить в казармах, в палаточных лагерях на территории воинских частей. Как правило, именно такой формат пользуется наибольшей популярностью. Дети в большинстве своем стремятся попасть к нам в лагеря на следующий год. Специфика военно-патриотических лагерей очень проста - это лагерь, где у ребенка нет времени на смартфон: спартакиады, соревнования, тренировки, в том числе по тактической медицине".