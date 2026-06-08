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Лето по-армейски: что ждет школьников в военно-патриотических лагерях?
Как провести каникулы с пользой в военно-патриотических лагерях, рассказывают в Минобороны. Ребята живут в казармах и палаточных городках, участвуют в спортивных мероприятиях, осваивают основы военной подготовки и учатся работать в команде.
В программе - тактические занятия, начальная огневая подготовка, ориентирование на местности и основы оказания первой помощи.
Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
"Этим летом в Беларуси будет организована работа 138 военно-патриотических лагерей. В них отдохнут более 13 тыс. белорусских школьников. Это почти 200 смен. Более чем в 30 лагерях дети будут отдыхать с проживанием. Ребята будут жить в казармах, в палаточных лагерях на территории воинских частей. Как правило, именно такой формат пользуется наибольшей популярностью. Дети в большинстве своем стремятся попасть к нам в лагеря на следующий год. Специфика военно-патриотических лагерей очень проста - это лагерь, где у ребенка нет времени на смартфон: спартакиады, соревнования, тренировки, в том числе по тактической медицине".
Военно-патриотические лагеря - это не только интересно, но и полезно, а еще - активный отдых и новые впечатления.