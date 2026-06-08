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В Могилеве на базе 39-й школы появился новый проект волонтеров Красного Креста "Энергия добра"
Новый центр притяжения волонтеров: информационно-образовательное пространство теперь появилось в Могилеве на базе 39-й школы - это новый проект Белорусского Красного Креста "Энергия добра".
Музейная экспозиция рассказывает о становлении гуманитарного движения, а также современном волонтерстве. Центр станет местом для обучающих занятий и конференций.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
"Мы говорим о партнерстве с Министерством образования, Министерством труда и Министерством здравоохранения. Мы являемся надежными партнерами Министерства по чрезвычайным ситуациям, потому что у нас создано 17 команд быстрого реагирования. Они обучены оказанию первой помощи, психосоциальной поддержке, ориентированию в лесу, а также помощи при спасении при завалах, на воде".
Говорить о милосердии, прививать желание творить добро начиная со школьного возраста - главная идея таких проектов.