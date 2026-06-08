В Могилеве на базе 39-й школы появился новый проект волонтеров Красного Креста "Энергия добра"

"Мы говорим о партнерстве с Министерством образования, Министерством труда и Министерством здравоохранения. Мы являемся надежными партнерами Министерства по чрезвычайным ситуациям, потому что у нас создано 17 команд быстрого реагирования. Они обучены оказанию первой помощи, психосоциальной поддержке, ориентированию в лесу, а также помощи при спасении при завалах, на воде".