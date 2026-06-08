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В Беларуси заработал онлайн-сервис помощи владельцам электромобилей
В Беларуси запустили "одно окно" для действующих и будущих владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если у него возникла проблема с зарядкой или собственным электрокаром. Рассмотрят как критику, так и предложения или пожелания.
Также можно задать волнующий вопрос о собственном электрокаре, на который ответят профессионалы. "Одним окном" смогут пользоваться все желающие, вне зависимости от гражданства, марки и модели электромобиля.
По данным Белорусской ассоциации развития электротранспорта, в стране уже работают 2688 общественных зарядных станций. Из них около 70 % - быстрые.
На дорогах страны ездят порядка 60 тыс. зеленых авто, в том числе около 41 тыс. - чистые электрокары, более 19 тыс. - гибриды. Уже сегодня каждый 3-й приобретенный новый автомобиль является зеленым.