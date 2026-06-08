В Беларуси заработал онлайн-сервис помощи владельцам электромобилей

В Беларуси запустили "одно окно" для действующих и будущих владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если у него возникла проблема с зарядкой или собственным электрокаром. Рассмотрят как критику, так и предложения или пожелания.

Также можно задать волнующий вопрос о собственном электрокаре, на который ответят профессионалы. "Одним окном" смогут пользоваться все желающие, вне зависимости от гражданства, марки и модели электромобиля.

По данным Белорусской ассоциации развития электротранспорта, в стране уже работают 2688 общественных зарядных станций. Из них около 70 % - быстрые.