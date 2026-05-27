Новый комплекс "Мария" приступил к прокладке тоннелей Зеленолужской линии минского метро
Тоннелепроходческий комплекс "Мария" 27 мая официально заступил на подземную вахту. После торжественного старта 500-тонная машина начинает сверлить грунт. В результате темпы строительства новых станций увеличатся вдвое.
"Мария" будет работать в тандеме с "Алесей". Сначала проложит тоннель от станции "Парк Дружбы народов" до "Комаровской". Этот же комплекс в перспективе будет задействован и на строительстве 4-й, кольцевой ветки столичной подземки.
Роман Шлюгин, заместитель главного инженера СМУ-1 УП "Минскметрострой":
"Полтора месяца у нас длилась сборка, наладка, заправка техническими жидкостями. Все прошло отлично. Совместно с китайскими партнерами полностью все наладили, запустили, проверили все системы. Этот комплекс более современный, более технологичный".
"У нас с белорусскими партнерами заключен договор. Согласно ему мы должны были сопровождать монтажные работы. А после пуска должны будем пройти вместе с вашими специалистами гарантийные 800 метров. Для контроля процесса мы пригласили наших инженеров. Все работы по наладке завершены. Приступаем к запуску ротора", - рассказал Ян Сяомин, инженер компании-производителя тоннелепроходческого комплекса "Мария".
Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
"Сегодня произошел запуск второго тоннелепроходческого комплекса. Он получил символичное название "Мария", учитывая наши государственные символы города Минска. Поэтому будет работать в паре с нашей уже проверенной "Алесей", которая сегодня выходит из технического обслуживания. Поэтому действительно у нас есть серьезные планы по ускорению строительства метро. Сегодня нормативная база по строительству сложившаяся. Но мы сегодня видим, что некоторые моменты уже можно с учетом прошедшего времени, наработанного опыта кое-что и оптимизировать".
"От гостиницы "Беларусь" пройдем к Свислочи. Локацию уже все знают. Там мы сейчас работаем по усилению русла. И уже от Свислочи через проспект Победителей мы подойдем ровненько к администрации центрального района на Мельникайте. Там у нас будет сооружен котлован для демонтажа щитов. И там же у нас будет происходить сбойка, соединение с действующим метрополитеном", - уточнил Василий Косовец, гендиректор УП "Минскметрострой".