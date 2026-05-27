Новый комплекс "Мария" приступил к прокладке тоннелей Зеленолужской линии минского метро

Тоннелепроходческий комплекс "Мария" 27 мая официально заступил на подземную вахту. После торжественного старта 500-тонная машина начинает сверлить грунт. В результате темпы строительства новых станций увеличатся вдвое.

"Мария" будет работать в тандеме с "Алесей". Сначала проложит тоннель от станции "Парк Дружбы народов" до "Комаровской". Этот же комплекс в перспективе будет задействован и на строительстве 4-й, кольцевой ветки столичной подземки.

Новый комплекс "Мария" начал движение под землей

Роман Шлюгин, заместитель главного инженера СМУ-1 УП "Минскметрострой":

"Полтора месяца у нас длилась сборка, наладка, заправка техническими жидкостями. Все прошло отлично. Совместно с китайскими партнерами полностью все наладили, запустили, проверили все системы. Этот комплекс более современный, более технологичный".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c03fcce-792f-43ea-a2bf-f92de1566b05/conversions/4fd8ee66-a3f1-41f4-8850-6bf1ac76cc9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c03fcce-792f-43ea-a2bf-f92de1566b05/conversions/4fd8ee66-a3f1-41f4-8850-6bf1ac76cc9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c03fcce-792f-43ea-a2bf-f92de1566b05/conversions/4fd8ee66-a3f1-41f4-8850-6bf1ac76cc9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c03fcce-792f-43ea-a2bf-f92de1566b05/conversions/4fd8ee66-a3f1-41f4-8850-6bf1ac76cc9d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас с белорусскими партнерами заключен договор. Согласно ему мы должны были сопровождать монтажные работы. А после пуска должны будем пройти вместе с вашими специалистами гарантийные 800 метров. Для контроля процесса мы пригласили наших инженеров. Все работы по наладке завершены. Приступаем к запуску ротора", - рассказал Ян Сяомин, инженер компании-производителя тоннелепроходческого комплекса "Мария".

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Сегодня произошел запуск второго тоннелепроходческого комплекса. Он получил символичное название "Мария", учитывая наши государственные символы города Минска. Поэтому будет работать в паре с нашей уже проверенной "Алесей", которая сегодня выходит из технического обслуживания. Поэтому действительно у нас есть серьезные планы по ускорению строительства метро. Сегодня нормативная база по строительству сложившаяся. Но мы сегодня видим, что некоторые моменты уже можно с учетом прошедшего времени, наработанного опыта кое-что и оптимизировать".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac70584d-bc22-4204-b764-c896cab39e5f/conversions/cd8464cc-56b6-4632-adec-3399248c34a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac70584d-bc22-4204-b764-c896cab39e5f/conversions/cd8464cc-56b6-4632-adec-3399248c34a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac70584d-bc22-4204-b764-c896cab39e5f/conversions/cd8464cc-56b6-4632-adec-3399248c34a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac70584d-bc22-4204-b764-c896cab39e5f/conversions/cd8464cc-56b6-4632-adec-3399248c34a4-xl-___webp_1920.webp 1920w