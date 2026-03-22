"Об этом мы должны помнить" - Чернецкий о трагедии в Хатыни

22 марта Беларусь вспоминает жертв трагедии в Хатыни. 83 года назад в небольшую деревню в логойских лесах пришли каратели. Вооруженные до зубов палачи заживо сожгли 149 человек, 75 из которых - дети. Сегодня Хатынь - символ всех сожженных населенных пунктов Беларуси.

В мемориальном комплексе "Хатынь" проходит акция памяти "Приди и поклонись".

83 года со дня сожжения Хатыни

Без преувеличения, сегодня в Хатыни вся страна. Людей очень много. Высшие должностные лица, коллективы предприятий, общественные объединения… Но главное - простые белорусы. Семьи с детьми. Молодежь. С 10:00 поток не прерывается ни на секунду. Люди идут к кладбищу деревень, а после - возлагают цветы.

Белорусы едут сюда, чтобы поклониться и сказать: "Мы помним". Мы - потомки победителей. И пока мы вместе - никто не сможет украсть нашу историю, не сможет заставить нас забыть, кто сжег Хатынь и кто освободил мир от коричневой чумы. К Вечному огню легли цветы от Президента.

"Сегодняшнее мероприятие, безусловно, важно с точки зрения вопросов сохранения исторической памяти, особенно в наше непростое время, когда мы наблюдаем серьезный кризис международных отношений. Важно такие мероприятия проводить, чтобы на нашей белорусской земле не повторилось подобное впредь. Кроме того, я считаю необходимым посещать эти мероприятия, потому что годы идут, и для молодых поколений это становится историей, историей жестокой, суровой, но, по моему мнению, важно здесь, на месте, прочувствовать те страшные годы, чтобы не повторилась подобная трагедия", - отметил Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Эти страшные времена, слава Богу, прошли благодаря нашим дедам и прадедам. И об этом мы должны помнить и им (детям - прим. ред.) рассказывать, чтобы они помнили, чтобы эти времена больше никогда не повторились. Для того, чтобы мы все вместе сделали все, для того, чтобы над нашей головой было мирное небо. Потому что то, что пережили наши деды, прадеды и родители для кого-то, это страшные годы, страшные минуты, даже минуты. Пережить минуту того, что пережили они, такого даже врагу не пожелать не хочется, если честно".

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси рассказал, что уже третий раз посещает данный мемориальный комплекс. "Первый раз я был здесь 25 лет назад. Тогда я только начал свою дипломатическую работу, в Минске был в короткой командировке. Ребята из посольства меня сюда подвезли, показали это место. Тогда Хатынь выглядела чуть иначе. Еще не было такого музея. Но комплекс тогда произвел на меня очень глубокое впечатление", - подчеркнул дипломат.

Мы чтим погибших не ради галочки, а сердцем. Потому что именно здесь, у этих камней, понимаешь: правда всегда на стороне тех, кто помнит. Правда - на нашей стороне. Люди несут цветы и к памятнику Непокоренного человека.