Судьбу Хатыни повторили не менее 290 населенных пунктов Беларуси

22 марта, в день памяти Хатынской трагедии, одного из тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Беларуси, вину и наказание нацистских преступников в студии "Первого информационного" обсудим с начальником отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства в войсках, старшим советником юстиции Дмитрием Поддевалиным.

"Расследование показало, что масштабы трагедии гораздо шире. В настоящий момент материалами уголовного дела подтверждено полное или частичное уничтожение (в том числе вместе с жителями) 12 868 сельских населенных пунктов. Из них 3 668 были установлены в ходе расследования уголовного дела о геноциде, - рассказал Дмитрий Поддевалин. - Что касается сестер Хатыни, то список пополнился 104 населенными пунктами, и в настоящий момент данный список включает 290 населенных пунктов. Что касается общего количества жертв, то до возбуждения уголовного дела предполагалось, что уничтожено порядка 2 млн 200 тыс. человек. Сейчас материалами уголовного дела подтверждается, что таких жертв среди населения Беларуси - более 3 млн".

По его словам, несмотря на огромный объем проделанной работы, задача любого расследования по уголовному делу, в том числе уголовного дела о геноциде, - это установление всех фактов преступной деятельности и привлечение всех виновных к уголовной ответственности. В настоящее время продолжает поступать информация о новых фактах преступной деятельности как от граждан, так и в рамках международной правовой помощи. Все эти сведения необходимо проверять следственным путем.

На ближайшее время запланированы и будут проводиться полевые поисковые работы мест уничтожения, где раскопки ранее не производились, либо ранее неизвестные места захоронения, которые были установлены в ходе предварительного расследования по уголовному делу. "Поэтому однозначно рано говорить о том, что установлены все эпизоды. Продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении геноцида. Как известно, Верховным судом вынесено 6 приговоров в отношении карателей. В настоящий момент находится на рассмотрении в Верховном суде уголовное дело в отношении Антанаса Гецявичюса, который также обвиняется в совершении геноцида", - отметил Поддевалин.