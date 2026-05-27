Областные "Дожинки-2026" пройдут 19 сентября в Дзержинске

Дзержинск готовится взять новую высоту. Город активно готовится к областным "Дожинкам".

Самая высокая точка Беларуси превратилась в масштабную строительную площадку, превращая привычные улицы в современное пространство с особым гостеприимством.

Масштабная подготовка

Главная интрига раскрыта. Главный фестиваль хлеборобов в Минской области пройдет в Дзержинске 19 сентября.

Город уже живет в ритме большого преображения. Центральная площадь увеличится значительно и станет гостеприимным мультипространством.

Это позволит на одной площадке принимать в 2 раза больше гостей - как участников мероприятий, так и зрителей. Гостеприимное пространство станет идеальным местом для масштабных ярмарок и праздников. Именно здесь разместят главный олимп для чествования хлеборобов во время областных "Дожинок". Готовность объекта - 38 %.

Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:

"Самые основные вопросы, конечно, по обновлению города Дзержинска - это инфраструктурные моменты, благоустройство в комплексе, наведение порядка на земле, повышение ответственности и частных домовладельцев, и предприятий, организаций не только за свои производственные площадки, но и за все прилегающее. Конечно же, формирование интересных локаций для активного отдыха. Все они сегодня находятся на комплексном контроле. Работы выполняются по графику. На сегодняшний день прилагаются все усилия для того, чтобы где-то в некоторых аспектах даже и ускориться".

Обновленную площадь украсит фонтан и 9 тыс. растений: цветов, кустарников и многолетних трав. Появится новый объект - "Музей под открытым небом". Экспонатами станут живописные муралы. Крутогорье, Койданово, Дзержинск - это названия одного города в разные времена, их отобразят на фасаде зданий в честь 880-летия центра района Минской области.