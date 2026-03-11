Победительниц конкурса "Женщина года" чествовали в Минске

В Минске чествуют победительниц республиканского конкурса "Женщина года". Сегодня, 11 марта, 70 прекрасных белорусок из разных уголков страны оказались в центре внимания. Среди них педагоги, предприниматели, руководители предприятий.

В Минске наградили участниц и победительниц республиканского конкурса "Женщина года". Чтобы дойти до финального, республиканского этапа и вручения долгожданных наград, каждой из участниц необходимо было пройти несколько этапов: городской и региональный.

Победительниц сегодня чествуют в семи номинациях. Участницы в очередной раз доказывают: быть мамой и при этом профессионалом своего дела более чем реально. Тем более в нашей стране это поддерживается на самом высоком уровне.