Политолог Ибрагимов: Беларусь и Оман дополняют друг друга в логистике и производстве
Беларусь и Оман дополняют друг друга в логистике и производстве, а политическая стабильность и прагматизм обеих стран открывают широкие перспективы для долгосрочного сотрудничества. Такое мнение "Первому информационному" телеканалу высказал российский политолог.
Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:
"Оман - страна довольно богатая. Она богата главным образом нефтяными энергоресурсами. Но при этом Оману не хватает производственных мощностей. И здесь наверняка Беларусь смогла бы помочь Оману в этом направлении, поскольку Беларусь обладает очень серьезными возможностями в сфере агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, машиностроения. Оману все это симпатично".
Политолог добавил, что в политическом смысле слова Оман проявляет серьезное уважение к Беларуси, к ее лидеру Александру Григорьевичу Лукашенко, которого воспринимают как суверенного лидера государства, отстаивающего национальные интересы страны.