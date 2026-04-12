Праздничные службы прошли в храмах Беларуси
Возгласы "Христос воскресе!" - "Воистину воскресе!" звучат 12 апреля в приходах по всей Беларуси. В мире Пасху встречают Русская, Сербская, Грузинская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви.
В Беларуси именно православие - самая многочисленная конфессия. Она объединяет около 4,5 млн белорусов.
Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:
"Слава Богу, Благодатный огонь был доставлен к нам в храм. Это еще одно из тех прекрасных свидетельств, которые в этот праздник победы жизни над смертью нам напоминают о том, что при всей злободневности проблем, которые сегодня мы можем видеть и слышать, ничто не может скрыть или затмить праздник Светлого Христова Воскресения. Жизнь есть, и она всегда будет торжествовать!"
Празднование Пасхи продолжится 40 дней до Вознесения Господня.