Призвание - помогать человеку. В День медработников врачи рассказали о своей профессии

В Беларуси 15 июня отмечают День медицинских работников. Поздравляем всех причастных, спасибо вам за нелегкий труд!

Каждое третье воскресенье июня слова благодарности и признательности звучат в адрес всех, кто так или иначе связан с медициной: врачей, медсестер, фельдшеров.

Всех их объединяет не только клятва Гиппократа, но и искреннее желание помогать людям.

Профессиональные истории героев в белых халатах.

"Мое призвание - это врач, помощь человеку", - говорит заведующая неврологическим отделением № 1 МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Ольга Бузуева.

И этого кредо потомственный врач Ольга Бузуева придерживается вот уже 40 лет. Что будет помогать людям и спасать их жизни, когда вырастет, знала еще с детства. Любовь к медицине привили бабушка с дедушкой.

Оба медики. И оба прошли всю Великую Отечественную. Они и стали для тогда еще совсем маленькой Оли истинным примером подражания.

Ольга Бузуева, заведующая неврологическим отделением № 1 МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Авторитет и воспоминания, рассказы о том, как начинался их профессиональный путь, как дальше он продолжался, конечно, повлияли на меня".

Сегодня Ольга Бузуева помогает пациентам с острыми сосудистыми болезнями нервной системы в полной мере ощущать все краски жизни. Делает это не одна. Волею судьбы в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии рентгенэндоваскулярным хирургом трудится и ее сын Евгений.

Ольга Бузуева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3784fb-fc0a-4c2d-8031-958beb82e4e7/conversions/04c47954-91d8-45b0-afb4-bd112272ef68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3784fb-fc0a-4c2d-8031-958beb82e4e7/conversions/04c47954-91d8-45b0-afb4-bd112272ef68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3784fb-fc0a-4c2d-8031-958beb82e4e7/conversions/04c47954-91d8-45b0-afb4-bd112272ef68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3784fb-fc0a-4c2d-8031-958beb82e4e7/conversions/04c47954-91d8-45b0-afb4-bd112272ef68-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Бузуева, заведующая неврологическим отделением № 1 МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Это его твердое убеждение, что врачом надо родиться, на врача надо учиться и врачом надо продолжать быть. Его супруга тоже работает врачом-рентгенологом КТ и МРТ. Интересно, когда бывают такие случаи, у истоков диагностики пациента стоит Ирина Крученок, жена моего сына. Далее лечит экстренно мой сын в васкулярной операционной. И после этого уже на восстановление и дальнейшее продолжение лечения этот пациент поступает к нам".

Ежегодно в нашей стране регистрируется около 40 тыс. случаев новых инсультов. Примерно 85 % от общего числа приходится на ишемический. И только в этом центре в год проходят лечение около 2 тыс. человек. Система по оказанию медицинской помощи инсультным пациентам в Беларуси развивается давно. В республике развернуто более 2 тыс. коек. А в каждом из 14 межрайонных центров функционирует ангиографический кабинет (это про доступность высокотехнологичной помощи на местах). В МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии пошли дальше. Здесь уже третий год успешно работает инсультный блок европейского образца.

Сергей Марченко, завотделом неврологии и нейрохирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Беларуси:

"У нас функционирует такое необычное для страны отделение, (такое как в Западной Европе, как в США, их там называют инсультные блоки), где много рабочих рук имеют возможность точно, тщательно отследить состояние пациента, повлиять на все необходимые базовые его параметры для того, чтобы быстро стабилизировать и в дальнейшем добиваться улучшения".

В 4-й городской клинической больнице Минска в 2024-м открыли новый урологический корпус (старый ожидает реконструкция). Новое здание выполнено по всем мировым стандартам и включает 3 урологических отделения (каждое на 60 коек), нефрологическое отделение и реанимацию

Операции в рентгеновской урологической операционной проводятся под защитой от вредного воздействия рентгена. И для этого все врачи, медицинские сестры надевают рентгеновские жилеты. Надо сказать, что работа в прямом смысле тяжелая, весит такая защита в среднем 8 килограммов. А врачи проводят на ногах перед операционным столом несколько часов в сутки.

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Современная урология сегодня уходит от открытых больших операций с длительными сроками реабилитации и потерей трудоспособности пациентов в малоинвазивную. При таком подходе сроки пребывания в стационаре и время восстановления сокращаются, а люди быстрее возвращаются к привычному образу жизни. Только за прошлый год специалисты выполнили более 8 тыс. операций. За 5 месяцев этого в рентгеновских операционных уже провели полторы тысячи вмешательств.

Валерий Лелюк, заведующий операционным урологическим отделением 4-й клинической больницы г. Минска:

"Вы находитесь в гибридной операционной. Здесь установлен аппарат дистанционной литотрипсии - Dornier Delta III Pro. Этот аппарат позволяет дробить камни, на этом аппарате мы можем выполнять малоинвазивные эндоурологические операции - камни мочеточника дробить лазером (у нас стоит новый лазер в нашей же операционной). Вооружена она рентгеновской дугой, у нас есть здесь аппарат ультразвуковой диагностики, т.е. мы на этом столе практически можем выполнять весь спектр малоинвазивных операций при лечении мочекаменной болезни".

Качество, доступность, эффективность, безопасность и высококвалифицированные кадры. Все это - белорусская система здравоохранения. На страже жизни и здоровья белорусов 24/7 - более 56 тыс. врачей и почти 124 тыс. средних медработников. В Европе Беларусь лидер по обеспеченности населения медицинскими кадрами. Этот показатель в нашей стране выше, чем в Норвегии, Германии и Швейцарии.

"За период с 1994 по 2022 год почти в 2 раза увеличилось число амбулаторно‑поликлинических организаций. Сейчас это 2660 учреждений. В сфере здравоохранения Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения - заявление ВОЗ. Еще 10 лет назад пересадка органов человека в стране была историческим событием, сегодня это широко распространенное бесплатное для белорусов медицинское вмешательство. Более полутысячи таких операций проводим ежегодно не только в столице, но уже и в областных центрах", - отметил в своем выступлении Президент Беларуси на заседании VII Всебелорусского народного собрания в апреле 2024 г.

На протяжении всей суверенной истории, как бы не было сложно, наше государство не перестает уделять пристальное внимание сфере здравоохранения. Строятся и модернизируются больницы и поликлиники, закупается высокоэффективное и дорогостоящее оборудование. Молодые специалисты как никогда ощущают поддержку государства и точно знают: они нужны своей стране. Зарплаты в отрасли из года в год растут.

Вячеслав Шило news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a9ca342-bd17-425f-96b7-f87cc5ffa026/conversions/9cee5991-9415-4830-b831-99dfe22aa3c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a9ca342-bd17-425f-96b7-f87cc5ffa026/conversions/9cee5991-9415-4830-b831-99dfe22aa3c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a9ca342-bd17-425f-96b7-f87cc5ffa026/conversions/9cee5991-9415-4830-b831-99dfe22aa3c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a9ca342-bd17-425f-96b7-f87cc5ffa026/conversions/9cee5991-9415-4830-b831-99dfe22aa3c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

"Поставлена задача правительством по соотношению зарплаты врачей к средней зарплате по стране. По итогам работы за апрель мы видим, что эта задача выполняется. Наши врачи имеют 153 % средней зарплаты по стране. Это по итогам январь-апрель. В начале года было принято несколько постановлений Министерства здравоохранения, которые позволили поднять заработную плату отдельным категориям работников. Эта работа будет продолжена".