Работают по 16 часов? Сколько водитель такси в Беларуси может находиться за рулем
Экономика влияет на безопасность пассажирских перевозок напрямую. Некоторые водители вынуждены проводить за рулем по 12-16 часов, чтобы заработать. Как транспортная инспекция контролирует переработки водителей такси в Беларуси, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
С введением Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении уровень цифрового контроля транспортной инспекции вышел на новый уровень. Сегодня можно охватить практически 100 % рынка перевозок пассажиров автомобилями такси и проанализировать режим работы каждого водителя.
"Если говорить о периоде управления транспортным средством, то находиться за рулем водитель может не более 9 часов. Если говорить о ежедневном непрерывном отдыхе, то ежедневный непрерывный отдых должен быть не меньше двойной продолжительности предыдущего рабочего в две смены. То есть, если предыдущий рабочий день составлял 8 часов, то ежедневный непрерывный отдых должен быть не менее 16 часов. Однако есть исключение из правила. Автомобильный перевозчик по согласованию с профсоюзом (если у автомобильного перевозчика есть профсоюз), может сократить период ежедневного непрерывного отдыха до 12 часов. При этом один из периодов этого ежедневного прерывного отдыха должен быть не меньше 10 часов", - заявил Юрий Костюк.
Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич добавила, что водитель НЕ ДОЛЖЕН работать в сутки по 12 и более часов. Исключение составляют лишь международные перевозки. Максимальное допустимое время работы водителя такси составляет 9 часов, после чего ему должны предоставить отдых 18 часов.
Юрий Костюк также обратил внимание, что, если пассажир видит признаки предоставления небезопасной услуги (нелегальная работа такси, плохое состояние транспортного средства и прочее), он может на сайте транспортной инспекции, введя номер машины, ФИО водителя (они должны находиться в салоне автомобиля) и время перевозки, проверить нахождение машины или водителя в реестре.