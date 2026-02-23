Руководящий состав МВД совершил марш-бросок с оружием

Высокая готовность руководящего состава. В честь Дня защитников Отечества в учебном центре спецназначения под Минском высший состав МВД с военнослужащими срочной службы и внутренних войск провели марш-бросок в экипировке с оружием. На дистанцию вышли действующие генералы милиции во главе с министром Иваном Кубраковым.

"Мы делаем все для того, чтобы на нашей земле был мир и порядок. Мы не подведем. Наш Президент сказал, что любой командир должен быть примером для своих подчиненных. И мы этому указанию следуем. Потому что действительно, если командир взвода сам не занимается физической подготовкой, не может выполнить ту или иную задачу, бойцы смотрят на него, и где-то качество работы будет страдать".