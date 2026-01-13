События в Иране могут пойти по украинскому сценарию, считает политолог Ибрагимов

Иран может оказаться перед развилкой, знакомой государствам постсоветского пространства и Ближнего Востока. В аналитических кругах открыто сравнивают происходящее в Иране с событиями в Украине в 2014 году и в Беларуси в 2020-м.

"Несколько иранских обозревателей проводят очень интересную параллель между тем, что происходило в Украине в 2014 году, и в Беларуси в 2020 году соответственно. Они говорят буквально следующее: Ирану грозит полномасштабный Майдан, цветная революция в том случае, если иранские власти будут себя вести по аналогии с тем, как вел себя Янукович в 2014-м году, - отметил политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. - А вот если иранские власти будут вести себя решительно и делать все, чтобы обеспечить безопасность своей страны, как это было сделано в Беларуси летом 2020 года, тогда никакая цветная революция Ирану не страшна".

Эксперт отметил, что политтехнология, применяемая сейчас в Иране, с учетом текущих политических и геополитических реалий и региональной особенности практически воспроизводит ту же самую картинку, что была в Беларуси в 2020 году: та же история с символикой, те же вбросы в социальных сетях, те же провокации, примерно те же нарративы.