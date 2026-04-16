Сотрудники РНПЦ онкологии и медицинской радиологии посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости 16 апреля встречал медицинский десант. На экскурсию приехали сотрудники РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.

Всего 120 человек. Врачи, биологи, химики, медицинские физики и другие специалисты. И все они с большим интересом изучали сегодня работы белорусских строителей и художников.

Елена Грицкевич, специалист административно-хозяйственного штата РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова: "Я эстет и, честно говоря, всегда мечтала сюда попасть. Проезжая мимо, думала: боже мой, как красиво, как туда попасть, как посмотреть, как прикоснуться! Как вот в это время жить и не прикоснуться, это непростительно просто-напросто".

Для гостей открыты все залы. А еще подробный экскурс в историю, эксклюзивные инсайды из кулуаров большой политики и национальный колорит.

Ирина Синьковская, начальник отдела РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова: "Мы следим за развитием страны, за экономической и политической ситуацией, поэтому было очень интересно своими глазами увидеть места, где вершится наша современная история".