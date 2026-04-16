Сотрудники РНПЦ онкологии и медицинской радиологии посетили Дворец Независимости
Дворец Независимости 16 апреля встречал медицинский десант. На экскурсию приехали сотрудники РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.
Всего 120 человек. Врачи, биологи, химики, медицинские физики и другие специалисты. И все они с большим интересом изучали сегодня работы белорусских строителей и художников.
Елена Грицкевич, специалист административно-хозяйственного штата РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова: "Я эстет и, честно говоря, всегда мечтала сюда попасть. Проезжая мимо, думала: боже мой, как красиво, как туда попасть, как посмотреть, как прикоснуться! Как вот в это время жить и не прикоснуться, это непростительно просто-напросто".
Для гостей открыты все залы. А еще подробный экскурс в историю, эксклюзивные инсайды из кулуаров большой политики и национальный колорит.
Ирина Синьковская, начальник отдела РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова: "Мы следим за развитием страны, за экономической и политической ситуацией, поэтому было очень интересно своими глазами увидеть места, где вершится наша современная история".
Уже более 10 лет двери Дворца Независимости открыты для белорусов со всех уголков страны. Тысячи гостей побывали здесь. При этом очередь из желающих попасть сюда становится все больше.