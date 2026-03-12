3.73 BYN
Спасти жизнь - в Беларуси 14 марта стартует образовательный проект "Запусти сердце"
Реализуют инициативу Республиканский клинический медцентр Управделами Президента, Белорусское общество симуляционного обучения в медицине, а также министерства образования и здравоохранения.
Базовые навыки оказания первой медицинской помощи
Представьте ситуацию: гуляете весенним вечером по оживленной улице, и человеку перед вами резко становится плохо. Остановка сердца, перелом или потеря сознания - как среагировать в ситуации, когда счет идет не на минуты, а на секунды?
Сколько человек сможет оказать первую помощь правильно? А что, если несчастный случай произошел дома с близким? По статистике, 59 % смертей от травм (в результате порезов, удушья, падения) можно было бы предотвратить, если бы помощь была оказана вовремя.
"Узнал, как проводить сердечно-легочную реанимацию для младенца, что делать, когда у человека застревает что-то в дыхательных путях", - рассказал учащийся гимназии № 50 г. Минска Егор Соколовский.
"Очень люблю предметы, которые связаны с медициной: химию, биологию. Также меня очень привлекает помощь людям", - сказала учащаяся гимназии № 50 г. Минска Ева Верес.
Эти ребята и еще примерно 20 тыс. десятиклассников будут уже не просто интересоваться медициной, а владеть навыками. В рамках образовательного проекта "Запусти сердце" школьники освоят базовую сердечно-легочную реанимацию, приемы остановки кровотечений, методы обездвиживания конечностей.
Юрий Слободин, заместитель главврача Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Беларуси:
"Занятия будут проводить специалисты симуляционных центров и симуляционных лабораторий, которые расположены на базе четырех университетов: в Гомеле, Витебске, Гродно и Минске. На базе нашего Республиканского центра соединяются все наши медицинские колледжи (их 16 сегодня у нас в стране) и Островецкая центральная районная больница. Школьники будут либо приезжать на базу симуляционных центров, либо наши специалисты вместе с симуляторами будут выезжать в школы, где непосредственно будут обучать".
Правильно реагировать в стрессовых ситуациях
Обучение будет проходить в две смены. Полтора часа отводится на теорию и практику. Старшеклассников познакомят с оборудованием, профессией врачей-реаниматологов. Ребята будут пробовать, ошибаться, начинать заново, чтобы правильно сработать в стрессовой ситуации.
Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси:
"Сегодня мы живем в виртуальном мире, и если нам что-то интересно, мы быстренько залезли в любую социальную сеть, в Google. Но в экстренных ситуациях у человека нет времени читать. То есть это должен быть наработанный навык, руки должны помнить, как это делать. И вопросы оказания первой помощи мы тоже детализируем в Кодексе о здравоохранении для того, чтобы и эта акция, и другие обучающие мероприятия для граждан в целом вошли в системную основу".
"Этот образовательный процесс входит в систему работы Министерства здравоохранения со старшими школьниками, - заострил внимание замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай. - Как мы определились, в перспективе у нас будут чередоваться олимпиады среди школьников по оказанию первой помощи и акция "Запусти сердце".
Организаторы оценят спрос в нынешнем году, а в следующем хотят стартовать раньше и привлечь к проекту больше участников, чтобы по всей стране увеличилось число тех, кто не пройдет мимо и поможет спасти жизнь.