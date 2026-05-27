Территория уюта: почему жильцы не могут самостоятельно распоряжаться газоном у подъезда

Красивый ухоженный двор, цветы и кустарники являются мечтой многих жильцов. Но кто должен этим заниматься, ведь просто так взять лопату и начать сажать нельзя - закон требует согласования.

Закон о растительном мире четко определяет: организацией посадки занимаются не сами жильцы, а уполномоченные лица - ЖЭС или организации застройщиков. Все потому, что существуют строгие правила высадки: от стены дома до дерева расстояние должно быть 5 м, до куста - 1,5 м. Если под землей проложен газопровод или канализация, отступаем минимум 1,5 м. Причина такого трепетного отношения - риск повредить подземные коммуникации.

Ольга Дропей

Ольга Дропей, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО "Минское городское жилищное хозяйство":

"ЖКХ столицы поддерживает инициативу граждан по благоустройству и озеленению придомовых территорий. Земельные участки, которые находятся у нас под окнами многоквартирных жилых домов, имеют целевое назначение. В первую очередь они предназначены для эксплуатации многоквартирного жилого дома. Следовательно, под землей на данных участках могут пролегать инженерные сети. Несанкционированное вмешательство может привести к повреждению данной инфраструктуры. Именно поэтому, если граждане решают разбивать палисадники и цветники под окнами, заблаговременно им нужно обратиться в организацию ЖКХ для согласования схемы посадки. Привлечения к административной ответственности за палисадники нет".

Поначалу жильцы воспринимали такие требования в штыки. Но сегодня приходит понимание: это вопрос их собственной безопасности. Лучше один раз посоветоваться с жилищно-коммунальными службами и подобрать для любимого куста сирени правильное место, чем создавать потенциально аварийные ситуации.

Ирина Зеленкевич, заместитель директора по благоустройству и технадзору за текущим ремонтом ЖКХ Первомайского района:

"Схемы все согласуют. Никаких штрафных санкций на сегодняшний день к людям мы не применяем. Цветы высаживать можно по согласованной схеме. Инвазивные растения запрещено высаживать".

Двор на улице 50 лет Победы - наглядный пример. С 2003 года им занимается Ирина Викторовна вместе с мужем. Супруги всегда хотели небольшой сад. Видеть оранжерею у подъезда и соседям в радость. В поддержку они дарят саженцы, помогают полоть и высаживать растения.