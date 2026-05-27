Территория уюта: почему жильцы не могут самостоятельно распоряжаться газоном у подъезда
Красивый ухоженный двор, цветы и кустарники являются мечтой многих жильцов. Но кто должен этим заниматься, ведь просто так взять лопату и начать сажать нельзя - закон требует согласования.
Закон о растительном мире четко определяет: организацией посадки занимаются не сами жильцы, а уполномоченные лица - ЖЭС или организации застройщиков. Все потому, что существуют строгие правила высадки: от стены дома до дерева расстояние должно быть 5 м, до куста - 1,5 м. Если под землей проложен газопровод или канализация, отступаем минимум 1,5 м. Причина такого трепетного отношения - риск повредить подземные коммуникации.
Ольга Дропей, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО "Минское городское жилищное хозяйство":
"ЖКХ столицы поддерживает инициативу граждан по благоустройству и озеленению придомовых территорий. Земельные участки, которые находятся у нас под окнами многоквартирных жилых домов, имеют целевое назначение. В первую очередь они предназначены для эксплуатации многоквартирного жилого дома. Следовательно, под землей на данных участках могут пролегать инженерные сети. Несанкционированное вмешательство может привести к повреждению данной инфраструктуры. Именно поэтому, если граждане решают разбивать палисадники и цветники под окнами, заблаговременно им нужно обратиться в организацию ЖКХ для согласования схемы посадки. Привлечения к административной ответственности за палисадники нет".
Поначалу жильцы воспринимали такие требования в штыки. Но сегодня приходит понимание: это вопрос их собственной безопасности. Лучше один раз посоветоваться с жилищно-коммунальными службами и подобрать для любимого куста сирени правильное место, чем создавать потенциально аварийные ситуации.
Ирина Зеленкевич, заместитель директора по благоустройству и технадзору за текущим ремонтом ЖКХ Первомайского района:
"Схемы все согласуют. Никаких штрафных санкций на сегодняшний день к людям мы не применяем. Цветы высаживать можно по согласованной схеме. Инвазивные растения запрещено высаживать".
Двор на улице 50 лет Победы - наглядный пример. С 2003 года им занимается Ирина Викторовна вместе с мужем. Супруги всегда хотели небольшой сад. Видеть оранжерею у подъезда и соседям в радость. В поддержку они дарят саженцы, помогают полоть и высаживать растения.
Выбрать правильное насаждение - задача не из легких. Город требует от растений особой выносливости. Они должны не просто терпеть загрязнения, но и бороться с ними. Рекомендательные деревья для высадки во дворе - это сосна, туя западная, боярышник, дуб красный, рябина и клен. Цветы - на усмотрение жителей, но с обязательным согласованием. Следуя таким правилам, можно сохранить чистый воздух, насладиться красотами природы из окна и не нарушить закон.