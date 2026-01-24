Тренировать алгоритмы - в БГУ создана программа по обучению беспилотных автомобилей

Чтобы успешно конкурировать в условиях вызовов современности, необходимо постоянное развитие образовательного процесса на всех уровнях. Особое внимание новейшим технологиям. В БГУ создан проект для обучения беспилотных автомобилей.

В БГУ разработана система для студентов по обучению беспилотных автомобилей. Проект позволяет создавать своеобразный виртуальный автодром. Как работает механизм на практике, узнаем у разработчиков.

студенты БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d8ca5ba-43e8-4f81-9d74-c7186011a6ba/conversions/8319c7e3-3335-4938-9e41-0b1f0bbbba97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d8ca5ba-43e8-4f81-9d74-c7186011a6ba/conversions/8319c7e3-3335-4938-9e41-0b1f0bbbba97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d8ca5ba-43e8-4f81-9d74-c7186011a6ba/conversions/8319c7e3-3335-4938-9e41-0b1f0bbbba97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d8ca5ba-43e8-4f81-9d74-c7186011a6ba/conversions/8319c7e3-3335-4938-9e41-0b1f0bbbba97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Проект помогает студентам тренировать алгоритмы беспилотного транспорта, проверка которых опасна в реальности. Работа выполнена совместно со студентами. На виртуальном автодроме можно найти модели беспилотных автомобилей, трассу, парковочные места.

Александр Кушнеров, старший преподаватель БГУ:

"Цель проекта была - попробовать в рамках образовательного процесса (это была дипломная работа) реализовать достаточно сложную концепцию обучения с подкреплением. В искусственном интеллекте это такой вид моделей, которые обучаются без исходных данных, с нуля, можно сказать, на основе каких-то правил. Собственно, было создано окружение случайным образом, модель автомобиля, она представляет собой нейросеть, которая обучается, эволюционирует".

Говоря простым языком, студент может задать в программе нужные ему данные: например, расстояние до пункта назначения, скорость. Машина должна самостоятельно рассчитать траекторию объезда препятствия на дороге, технику парковки, время торможения или ускорения.

Евгений Добринец, студент БГУ:

"На мне задача: я должен реализовать новый функционал. Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, - это добавление пешеходов, чтобы машина, автомобиль была способна пропустить пешехода".

студенты БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68e824aa-4834-474a-a2ec-a1aca572c261/conversions/5866a60a-438a-42f4-87f8-ed4b618844ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68e824aa-4834-474a-a2ec-a1aca572c261/conversions/5866a60a-438a-42f4-87f8-ed4b618844ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68e824aa-4834-474a-a2ec-a1aca572c261/conversions/5866a60a-438a-42f4-87f8-ed4b618844ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68e824aa-4834-474a-a2ec-a1aca572c261/conversions/5866a60a-438a-42f4-87f8-ed4b618844ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Программа позволяет будущим инженерам и программистам на практике изучать искусственный интеллект, осваивать навыки работы с алгоритмами, а также наглядно исследовать механизмы "мышления" беспилотников. Разработка активно используется в работе со студентами специальностей: "компьютерная математика и системный анализ" и "математика и компьютерные науки".

Максим Аникеев, студент БГУ:

"Основной плюс этой разработки в том, что студенты могут практиковать свои навыки на таких симуляторах и изучать какие-то новые алгоритмы. Это основной плюс этой разработки".

БГУ - крупнейший научный центр страны. Разработки ученых широко применяются в медицине, космических технологиях, IT-сфере и других областях реального сектора экономики не только в Беларуси, но и за рубежом.

Андрей Блохин, проректор по научной работе БГУ:

"Работы в области искусственного интеллекта активно развиваются у нас уже не одно десятилетие. В основном эти работы выполняются на двух факультетах: механико-математическом факультете и факультете прикладной математики и информатики. За этот период созданы 2 сильные научные белорусские школы в области компьютерного зрения и области интеллектуального компьютерного моделирования".