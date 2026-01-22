Цены, товары, медицина и борьбы с коррупцией - ключевые вопросы встречи Кочановой с депутатами

Дойти до каждого человека и сделать регионы сильными. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с депутатами и председателями местных советов депутатов Минской области и столицы.

22 января у белорусских сенаторов довольно насыщенный рабочий день. Помимо обсуждения нового законопроекта о лизинговой деятельности проходила еще и рабочая встреча, которую спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела с депутатами и главами местных советов Минска и Минской области.



Такие диалоги стали системной практикой во всех регионах страны. Главный принцип: решения должны приниматься с учетом мнения людей на местах. На повестке дня четыре ключевых для каждого жителя блока вопросов: от цен и доступности товаров до качества медицины и борьбы с коррупцией. В зале присутствовали министры и руководители ведомств, которые приводили самые актуальные цифры по вопросам повестки.

Акцентировали внимание на потребительском рынке. Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович доложил о рисках монополизации и развитии отечественных маркетплейсов. Особое внимание было уделено льготной программе "На родныя тавары".



Эти вопросы подняты для точечной работы на местах. По поручению главы государства до 1 января необходимо было навести порядок и создать эффективную систему торгового обслуживания населения, особенно в сельской местности. В Минской области сделана ставка на мобильную торговлю. 99 магазинов Белкоопсоюза не закрыли, а переформатировали. А с 2026 года в области появится не менее 50 новых автолавок, чтобы охватить даже самые небольшие населенные пункты.

В рамках сегодняшней встречи отраслевые министры получили с мест конкретный запрос для точечной работы, а депутаты всех уровней - четкий вектор: их задача не просто фиксировать проблемы, но и активно участвовать в их решении. Например, была озвучена инициатива о еженедельном мониторинге депутатами торговых точек.