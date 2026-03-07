Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мимозы - Минск утопает в цветах накануне 8 Марта

Праздничная атмосфера чувствуется в каждом уголке. Минск просто утопает в цветах. По всему городу работают цветочные маркеты. В топе - тюльпаны и мимозы. В тренде также нарциссы и ирисы. И что особенно важно - большая часть цветов выращена в Беларуси.

Белорусская столица в ожидании самого главного весеннего праздника - 8 Марта! В Минске развернулось более 180 торговых точек для продажи цветов. В ассортименте - тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мимозы. Выбрать букет по вкусу и цвету помогут опытные флористы-продавцы.

Привокзальная площадь традиционно стала местом притяжения самых активных продавцов разноцветных тюльпанов. Задача каждого покупателя - подобрать самый оригинальный и уникальный букет, чтобы порадовать прекрасных женщин цветочными комплиментами.

В эти праздничные дни торговля кипит и на Комаровском рынке. Главный товар - тюльпаны, символ свежести и любви. Выбор впечатляет: от классических красных, розовых и желтых до экзотических бордовых, оранжевых и фиолетовых оттенков. Особой популярностью пользуются необычные сорта - пионовидные и махровые. Также большой спрос сохраняется на мимозы и гиацинты.