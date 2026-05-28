В 2026 году в Беларуси ЦЭ сдают 59 138 человек, а ЦТ - 66 286

Вступительная кампания в Беларуси организована так, что ребятам нужна только удача и знания. Новая система итоговых испытаний выстроена так, чтобы при минимальной нагрузке на выпускника объективно оценить максимум его подготовки.

Созданы комфортные условия для сдачи экзаменов, которые полностью соответствуют требованиям по обеспечению объективности и справедливости экзаменационного процесса. Созданы все условия в аудиториях, работает государственная комиссия по контролю.

Факт В 2026 году централизованный экзамен сдают 59 138 человек, а централизованное тестирование - 66 286. Самые популярные предметы - русский язык, математика, обществоведение и биология.

Основной прием документов в вузы стартует 12 июля. Контрольные цифры приема в вузы уже утверждены. В 2026 году университеты готовы принять свыше 49 тыс. человек, из них 33 тыс. - на бюджет, что на 1300 больше, чем в 2025 году. План на платную форму - 16 тыс. мест.

цифры и планы приема

Упор сделан на реальный сектор экономики: в структуре бюджетного набора лидируют инженерные, педагогические, медицинские и аграрные специальности - именно эти направления сегодня в топе. И именно здесь рынок труда испытывает острую потребность в кадрах. Хотя конкурс на отдельные популярные профили - международные отношения, IT, стоматологию - традиционно остается высоким.

Приемная кампания 2026 года, сохранив стабильность правил, предложила абитуриентам важные новации. Ключевое изменение касается заочной формы обучения. По указу главы государства для поступления на заочное или дистанционное отделение больше не требуется наличие трудового стажа по профилю. Это открывает дорогу тем, кто хочет получить или сменить квалификацию без отрыва от текущей деятельности.

Кроме того, актуализированы вступительные испытания: для ряда специальностей, где ранее сдавали предмет "История Беларуси", теперь введен профильный экзамен по курсу "История Беларуси в контексте всемирной истории" - это логичный шаг, соответствующий школьной программе для 10-11-х классов.

Для мотивированных выпускников профильных классов сохраняется возможность поступления по собеседованию. Требования прежние: оценки в аттестате не ниже 8 баллов по профильным предметам, не ниже 7 - по всем остальным, а также рекомендация педагогического совета школы.

Особая ставка делается на целевую подготовку - этот формат набирает популярность и дает абитуриентам 2 весомых преимущества: гарантированное первое рабочее место на 5 лет и зачисление по внутреннему испытанию без необходимости сдачи ЦЭ и ЦТ. Для поступления нужен только средний балл аттестата (не ниже 7) и успешная сдача внутреннего экзамена. В 2026 году Министерство образования утвердило около 6 300 целевых мест в 34 вузах страны.

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"В настоящее время вузы и колледжи страны полностью готовы к вступительной кампании. Приняты все необходимые нормативные правовые акты, завершено обучение ответственных секретарей приемных комиссий. Отмечу, что независимо от количества льготников, места гарантированно останутся и для тех ребят, которые планируют поступать на общих основаниях по результатам экзаменов. По всем специальностям для общего конкурса сохранится не менее 20 % бюджетных мест, а по медицинским - не менее 10 %. Таким образом, возможность поступить на бюджет будет у всех абитуриентов".

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси

Белорусское образование - это бренд, востребованный далеко за пределами страны. Сегодня в наших вузах обучается почти 35 тыс. студентов из 124 стран мира. За 2025 год экспорт образовательных услуг достиг 115 млн долларов, но это не предел.

В лидерах по числу учащихся - Туркменистан. За 2 года количество студентов из этой страны выросло более чем в 3,5 раза и достигло почти 8 тыс. человек. На втором месте Китай - более 7,2 тыс. студентов, замыкают пятерку Шри-Ланка, Россия и Узбекистан.

иностранные студенты