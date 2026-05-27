В 74 населенных пунктах Витебской области из-за сильного ветра нарушено электроснабжение
Конец мая испытывает белорусов погодными сюрпризами. На 27 и 28 мая объявлен оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра.
По всей стране подразделения МЧС распиливают и убирают упавшие деревья. По оперативной информации, пострадавших нет.
Без света осталось более 500 населенных пунктов. Из них около 340 - в Минской области. По информации Минэнерго, все аварийные бригады мобилизованы, на местах работают энергетики. Хуже всего обстановка складывается в северном регионе Беларуси, а также в Минской области.
Также временно нарушено электроснабжение в 74 населенных пунктах Витебской области (в Полоцком, Верхнедвинском, Бешенковичском и Шумилинском районах). В ликвидации последствий участвует 45 аварийных бригад. Специалисты Витебскэнерго сообщили о введении особого режима работы. По поступающей со всей страны информации, в результате падения дерева поврежден легковой автомобиль в Жодино.