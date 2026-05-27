В Беларуси абитуриентов примут 289 колледжей и 46 вузов

В 2026 году абитуриентов будут принимать 289 колледжей и 46 вузов. Система образования перестроена под реальные потребности экономики.

Учреждения уже определились с планом набора. Вузы ждут чуть более 49 тыс. абитуриентов. Из них 33 тыс. - бюджетники. Почти каждое четвертое место займут инженеры.

Кроме того, самые громкие изменения - в медвузах. Практически полностью отменили платное дневное обучение. Упор на бюджет и целевой набор.

Такое нововведение исключило привязку к конкретным районным больницам на этапе поступления. Абитуриенты заключают договоры напрямую с ведомством.

