3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
В Беларуси начался основной этап ЦЭ и ЦТ
Автор:Редакция news.by
Горячая пора для абитуриентов. Первый экзамен уже позади. Его результаты станут известны не позднее 10 июня. А 29 мая централизованный экзамен и тестирование пройдут по русскому и белорусскому языкам на выбор.
Следующие даты вступительных испытаний назначены на 2 и 5 июня.
Напомним, в аудитории запрещено проносить любую технику. Исключение - калькулятор, но только для экзаменов по физике и химии. А разрешенный набор строг: документ, удостоверяющий личность, пропуск и черная гелевая ручка.