В Беларуси задержали курьера телефонных мошенников, похитившего у пенсионеров более 150 тыс. рублей

Оперативники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Минской области, который был курьером телефонных аферистов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Неизвестные позвонили молодому человеку под предлогом замены домофона. Затем лжеправоохранители запугали его возбуждением уголовного дела и убедили "сотрудничать". Парень должен был собирать деньги у пенсионеров и отвозить за границу. Молодой человек забрал у двух пожилых женщин более 150 тыс. белорусских рублей, которые передал посреднику в Москве. 74-летняя могилевчанка лишилась сбережений, а 67-летняя бобруйчанка под влиянием мошенников продала квартиру.

Правоохранители установили причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям в Минске и Борисове. Потерпевшие даже не догадывались, что стали жертвами аферистов, поэтому в милицию не обращались.