В Дрибинском районе на базе МТК "Никольск" возводится профилакторий для телят

Республиканский субботник- это не только наведение порядка, но и строительство важных объектов.

В Дрибинском районе на базе молочно-товарного комплекса "Никольск" возводится профилакторий для телят. Он значительно улучшит качество содержания и сохранность животных. К слову, до начала зимне-стойлового периода таких объектов в хозяйствах Могилевской области должно быть возведено 43. Они - часть программы развития животноводства.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: "Важное и нужное дело, во первых, строительство профилактория, а во-вторых, то, что мы все вместе выходим на субботник для того, чтобы сделать хорошее дело во благо нашей области, во благо нашей страны. Порядка 270 тыс. человек вышло на субботник, мы планируем заработать не менее 1 млн 460 тыс. рублей".

Председатель Могилевского областного совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Горошкин отметил, что строящийся профилакторий для телят - это знаковый объект для Могилевщины и вклад в усиление продовольственной безопасности государства.

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз на субботнике также помогал отрасли сельского хозяйства. Он трудился на благоустройстве в одном из сельхозпредприятий в Шкловском районе.