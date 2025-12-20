3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
В Могилеве сегодня прошел автопарад главных сказочных героев зимы
Новогодний автопарад по главной улице и открытие резиденции Деда Мороза - яркий старт марафона исполнения желаний в Могилеве.
Новогодний маршрут пролегал от центральной и самой большой в Могилеве площади Ленина по главной улице Первомайской. Сказочные герои новогодних утренников и хороводов решили отправиться в автопробег. Самое время вводить еще один знак: "За рулем Дед Мороз".
Огни на главной елке области сегодня горели ярче, к ним добавился еще и свет фар. Старт автопарада - в новогодние кареты превратились легковые машины, большегрузы, тракторы и даже квадроциклы.
Парк отдыха Подниколье, благодаря праздничной иллюминации, стал больше похож на декорации к сказке. Кстати, первой ее подарила администрация Деда Мороза! Представление было посвящено открытию резиденции.
Каждый ребенок теперь сможет лично загадать желание волшебнику, ведь у Деда Мороза в Могилеве теперь свой рабочий кабинет, наполненный волшебными локациями. Все новогодние праздники он будет открыт для ребятишек. Ведь мечты должны сбываться.