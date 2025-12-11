Виктор Хренин: Сегодня сохранение исторической памяти, сохранение мира - это неразрывные процессы

В Беларуси будут обсуждаться вопросы проработки правового механизма о признании на международном уровне факта геноцида белорусского народа и советского народа в целом. Такое заявление прозвучало на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него.

На конференции председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что в годы Великой Отечественной войны украинские каратели причинили вред России на 600 млрд российских рублей. Сегодня российская сторона вправе добиваться возмещения этого материального ущерба, что и будет оформлено в соответствующих международных правовых актах.

Также Александр Бастрыкин рассказал, что сегодня в России продолжается расследование уголовных дел, возбужденных за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Александр Бастрыкин:

"Мы в России добились того, что в 34 регионах Российской Федерации состоялись судебные решения о преступлении геноцида против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эти приговоры закрепляют юридическое и историческое значение наших результатов совместной работы с Генеральной прокуратурой Беларуси и Следственным комитетом Беларуси по расследованию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны".

Об уроках истории говорил и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он сказал о том, что нам, поколению победителей, бросило вызов поколение побежденных. В связи с этим нужно быть готовыми к любому развитию событий.

"Отдать жизнь за свою Родину - по умолчанию долг любого человека в погонах. Но первая, наверное, самая главная сейчас задача - это сохранить мир. И сегодня сохранение исторической памяти, сохранение мира - это неразрывные процессы. Их нельзя разделять. Это такой же фактор стратегического сдерживания, как и любое оружие", - подчеркнул Виктор Хренин.

Глава белорусского оборонного ведомства добавил, что сегодня идет разжигание ненависти к славянской цивилизации. Идет переписывание истории, ретуширование фактов. Как отметил он, именно в этой обстановке очень важно, чтобы голос белорусов звучал громко на весь мир.